В Украине не снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ и местные власти вынуждены объявлять карантин в школах и детсадах, что бы хоть как-то сдержать распространение болезней. Мэрия Коломыи (Ивано-Франковская область) приняла решение о прекращении обучения в школах города на три дня - с 30 января по 1 февраля - из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает официальный сайт Коломыйского горсовета.

Фото: kolrada.gov.ua

"В коломыйских школах с 30 января по 1 февраля включительно объявлен карантин. Такое решение приняли на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ", - заявили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что за январь этого года года в Коломые гриппом и ОРВИ заболели 1812 человек. Вчера, 29 января с температурой слегли 284 человека, из них 91 школьник.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве прогнозируют еще больше летальных случаев из-за гриппа.