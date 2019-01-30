Вчера, 29 января, в США произошла очередная катастрофа с медицинским вертолетом. Здесь, в лесу штата Огайо рухнул вертолет службы скорой медпомощи. На борту находились три человека, к сожалению, никто из них не выжил. Об этом передает дорожная полиция Огайо.

Фото: statepatrol.ohio.gov

По данным полиции, вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента из местной больницы. Он разбился в 112 км к юго-востоку от города Коламбус в штате Огайо. Незадолго до крушения связь с бортом была утрачена. Погибли - пилот 34 лет и два медика, 48 и 33 лет.

О причинах крушения вертолета не сообщается. Полиция осматривает место ЧП в поисках улик, могущих пролить свет на катастрофу.

Ранее "Страна" сообщала, что самолет и вертолет столкнулись в небе над Альпами и рухнули на склоне горы.