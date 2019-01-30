Вчера вечером, 29 января, на автотрассе Одесса - Овидиополь, неподалеку от Гребного канала произошла жуткая авария, в которой столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль. В ДТП погибли два сотрудника полиции, еще четыре человека были травмированы, сообщает пресс-служба ГУ НП.

Фото: npu.gov.ua

Погибшие в аварии полицейские (молодой человек и девушка - Прим.Ред.) были пассажирами маршрутного такси.

В связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги было ограничено в обоих направлениях. Водителей просили выбирать другой маршрут.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Одесса-Киев столкнулись легковушка и два грузовика, погибли двое мужчин.