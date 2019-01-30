Знаменитой американской актрисе Гвинет Пэлтроу предстоит судебная тяжба по досадному инциденту почти трехлетней давности. На нее подал в суд лыжник, которого она нечаянно сбила на трассе горнолыжного курорта в Юте. Об этом передает Associated Press.

72-летний Терри Сандерсон утверждает в своем иске, что услышал "истерический крик", а затем почувствовал сильный удар и потерял сознание. Мужчина получил перелом ребер и сотрясение мозга. Он заявил, что ему потребовалось без малого три года, чтобы довести дело до суда, так как до этого ему мешали проблемы со здоровьем.

Пресс-секретарь актрисы Хизер Уилсон в свою очередь заявила, что этот иск не имеет никаких оснований.

Ранее "Страна" сообщала, что Гвинет Пэлтроу рассказала о своей помолвке с продюсером.

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