Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо покидать страну и заблокировал доступ к его банковским счетам. Об этом сообщается в официальном Twitter.



"Верховный суд в решении №1 от 29 января постановил следующие меры в отношении Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и заморозка банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в решении Верховного суда.

Фото: twitter.com/@TSJ_Venezuela

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо. По его словам, расследование связано с "актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января". США в ответ уже пригрозили "серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред".

По данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

Ранее "Страна" сообщала, как события в Венесуэле воспринимают находящиеся там украинцы.