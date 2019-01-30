В Житомире во время тройного ДТП перевернулся конвойный автомобиль полиции с арестованными. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Так, 29 января на окраине Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW, "Газель" и Renault Kangoo.

Фото: zt.npu.gov.ua/

В результате травмы получили два человека. Предварительно установлено, что около 11.00 в Житомире, на Киевском шоссе, водитель BMW, 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с автомобилем "Газель" роты конвойной службы ГУ НП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок.

В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль Renault Kangoo под управлением 33-летнего жителя села Глубочицы Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении. В результате ДТП последний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также медицинская помощь была оказана 29-летней полицейской конвойной службы.

Автомобиль полиции транспортировал троих арестованных, которые не пострадали в ДТП и после осмотра врачами были доставлены к месту содержания. Сейчас идет выяснение и фиксация всех обстоятельств происшествия. Предварительная квалификация - ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Расследование этого дела продолжается.

Как сообщала "Страна", опубликовано видео момента ДТП на пересечении Отрадного и Гарматной в Киеве.

Мы писали, что в полиции рассказали, сколько человек погибли в Киевской области из-за ДТП на выходных.

Также на Закарпатье после массового ДТП перекрыли трассу Киев-Чоп.