Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) задерживает на 1-2 часа 22 авиарейса в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером из-за сбоя в заправке самолетов топливом, сообщил авиаперевозчик.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" информирует о задержке на 1-2 часа 22-х рейсов, произошедшей вечером 29 января в аэропорту "Борисполь". Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом", – говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером пресс-службой авиакомпании.

Отмечается, что в официальном сообщении компании-поставщика авиационного горючего, причиной приостановки заправки называют ее конфликт с Государственной фискальной службой Украины.

"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019 года. Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту "Борисполь", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией, авиакомпания была вынуждена предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС Украины, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января.

"Авиакомпания сделала этот шаг с целью предупредить возможные серьезные последствия для компании и неудобства для пассажиров. Интересы пассажиров для МАУ всегда были и остаются на первом месте. А в данном случае речь идет об интересах более 3 тыс. пассажиров", – заявили в компании.

"МАУ призывает Правительство Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и другие компетентные органы немедленно разобраться в этой ситуации и принять меры, чтобы не допустить ее в будущем", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что на самом деле происходит в МАУ.

Как сообщала "Страна", ранее в Борисполе массово задерживали рейсы из-за снегопада.