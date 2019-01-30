Сегодня Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру в Президенты. Примерно половина заявлений Порошенко касалась того, что он - самый антироссийский кандидат. Эта "идеологема" выразилась даже в слогане: "Или Порошенко, или Путин", который мелькал на больших экранах в зале МВЦ. Слово "Россия" и его производные Порошенко за всю свою речь произнес 21 раз. А вот, к примеру, "пенсии" или "пенсионеры" - три раза, "зарплаты" - два, "социальный" - пять раз, "бедность" - трижды.

Соцсети отреагировали на слоган.

Например, пользователь Алексей Романов подписал слоган много значительным: "Какой мучительный выбор"

Фото: facebook.com

Елена Бондаренко интересуется, в курсе ли Путин,что у него выборы и даже прикладывает воображаемый бюллетень с двумя кандидатами в нем.

Фото: facebook.com

Журналист Дмитрий Заборин моделирует ситуацию в которой Путин заявит "принял решение не баллотироваться в президенты Украины".

Фото: facebook.com

Сергей Карази проводит аналогии между слоган "Або Порошенко Ао Путина" и "Газ подешевеет в два раза", который продвигает Тимошенко, и отмечает,что креатив Порошенко более сильный.

Фото: facebook.com

Довольно подробный анализ всего съезда предлагает Владимир Полочанинов и он тоже не оставил без внимания слоган.

"Гениальная технология! А учитывая ещё более гениальный месседж кампании "Або Порошенко або Путин", хочу поздравить Сергея Таруту, Юлию Тимошенко, Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского, Андрея Садового, Олега Ляшко и т.д. со званием "коллективный Путин". Это именно то, что о вас всех думает Порошенко" - написал пользователь.

Фото: facebook.com

О том, как Порошенко выдвигался на второй срок в день поражения под Крутами, читайте и смотрите в материале "Страны".

Также мы рассказывали о спецпроекте "Рождественские встречи с президентом", которые показывали на канале "Украина", принадлежащем Ринату Ахметову.