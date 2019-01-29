Дело по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана будет рассматривать Славянский межрайонный суд Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные портала "Судебная власть".

Указывается, что председательствующим судьей назначен Сергей Пронин, а в судейской коллегии также Геннадий Неминущий и Михаил Гусинский.

Фото: court.gov.ua

Напомним, 26 января депутата Верховной рады Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Выдвижение произошло на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд партии прошел в конференц-зале отеля "Украина". Около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко по предложению ее сестры Веры Савченко.

Ранее мы сообщали, почему в деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резко поменяли концепцию.