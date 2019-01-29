"Дело Савченко - Рубана" будет рассматривать суд в Славянске
Дело по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана будет рассматривать Славянский межрайонный суд Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные портала "Судебная власть".
Указывается, что председательствующим судьей назначен Сергей Пронин, а в судейской коллегии также Геннадий Неминущий и Михаил Гусинский.
Фото: court.gov.ua
Напомним, 26 января депутата Верховной рады Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Выдвижение произошло на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд партии прошел в конференц-зале отеля "Украина". Около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко по предложению ее сестры Веры Савченко.
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