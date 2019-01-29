За два часа до начала и во время трансляции съезда платформы "За життя" в районе, где находится канал Newsone, полностью выключили свет. Об этом сообщил в эфире генеральный продюсер и ведущий телеканала Newsone Василий Голованов в эфире канала.

Голованов не стал напрямую обвинять кого бы то ни было в инциденте. По его словам, был риск совсем пропасть из эфира, но коллектив выдержал испытание.

Видео: youtube.com

Как сообщала "Страна", ранее муд обязан провайдера "Ланет" вернуть телеканал NewsOne зрителям кабельного ТВ.

Мы сообщали, что Генпродюсер NewsOne Голованов объяснил, почему он снялся в фильме про нардепа Кононенко. "На ошибках учатся. Получил урок".

Ранее Петиция о недопущении санкций к "112 Украина" и NewsOne набрала необходимое число голосов для ответа Порошенко.