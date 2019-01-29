В Украине в среду, 30 января, ожидается туман и дождь, в западных областях с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"30 января облачно. Небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом. В большинстве областей туманы, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных и восточных областях 2-7° мороза, днем ​​0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​7-11°.

Фото: meteo.gov.ua/

В ближайшие дни, 31 января -1 февраля, сохранится облачная погода. Без существенных осадков, только ночью 31 января в северных, западных, Винницкой областях небольшой дождь с мокрым снегом.

Фото: meteo.gov.ua/

Местами туман; на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; ночью на востоке страны, севере Левобережья и в Карпатах 1-6° мороза, днем ​​в южных областях 5-10° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°.

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