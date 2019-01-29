Ученые из Рочестерского университета заявили, что Земля 565 млн лет назад едва избежала "катастрофического коллапса", связанного с магнитным полем.

Избежать уничтожения планете удалось из-за ядра, "затвердевшего в последний момент", пишет Newsweek.

Считается, что магнитное поле Земли формируется именно в ядре. Ядро состоит из твердого железного шара, окруженного расплавленным металлом. Когда планета вращается, жидкий металл тоже движется, генерируя электрический ток, который в свою очередь, создает магнитное поле.

Без последнего планета была бы беззащитной перед солнечным ветром – потоками заряженных частиц, идущих от Солнца через всю солнечную систему со скоростью в миллионы километров в час. Если бы эти частицы вступили во взаимодействие с атмосферой Земли, они постепенно уничтожили бы ее, оставив поверхность планеты выжженной пустыней наподобие Марса.

Команда исследователей во главе с Ричардом Боно из Университета Рочестера хотели выяснить, когда ядро Земли затвердело. Для этого они проанализировали каменные породы, которые несут в себе информацию о геомагнитном поле.

Анализ образцов, взятых канадском Сет-Иле в Квебеке указали на то, что наша планета пережила длительный период, когда ее атмосфера была очень слабой. А именно в 10 раз слабее, чем сегодня. Этот период слабости длился около 75 тысяч лет. Ученые говорят, интенсивность поля в те времена была настолько низкой, что магнитное динамо было на грани коллапса.

"С эволюцией Земли энергия для поддержания конвекции постепенно сокращалось. Так происходило вплоть до переломного момента 565 миллионов лет назад, когда интенсивность магнитного поля была критически низкой. Рост ядра планеты дал новый источник энергии для магнитного динамо", - объяснили ученые.

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