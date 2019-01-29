Разгромную рецензию на "Дау" опубликовала газета Le Figaro. "Кошмарный вечер", "катастрофа", "гигантское фиаско", "скука, смех и ярость" - примерно в таких терминах описывает проект Ильи Хржановского, который должен был удивить весь Париж, корреспондентка французского издания.

"На бумаге это должна была быть самая андеграудная и будоражащая вечеринка 2019", - так начинается репортаж Le Figaro, опубликованный 27 января. На деле все получилось иначе. Автор заметки описывает очередь из 150 человек, которые топчутся на площади Шатле. "Адвокаты, художники, исследователи и программисты" стоят в очереди, чтобы получить "визу" необходимую для того, чтобы попасть внутрь. "Но ничего не работает", - пишет Le Figaro. "Мы печатаем „визы”, когда нам удается подключиться к интернету", - приводит издание слова сотрудника проекта.

На каждую "визу" уходит по пять минут. Раздача "виз" - это свалка, печально констатирует Le Figaro, походя замечая, что организация мероприятий - вообще-то "отдельная профессия".

"После двух часов на холоде некоторые люди предпочли провести вечер в другом месте. Один из организаторов демонстрирует наконец признаки здравого смысла и решает, что можно обойтись без „виз”, - рассказывает автор репортажа в Le Figaro. Вечером 26 января работает лишь одна площадка из трех, театр де ля Виль - соседний театр Шатле не получил разрешения от префектуры. В холле театра гостей встречает сам режиссер. "Катастрофа разворачивается на его глазах. Он выглядит остолбеневшим. Некоторые из посетителей, не стесняясь, говорят ему все, что думают", - описывает журналистка встречу художника со зрителями.

"Те, кто по неосторожности взяли с собой телефоны, должны сдать их в специальные камеры хранения. Проход через металлоискатель выдает непокорных. Сюрприз: никто здесь не выдает „дау-фонов”, которые должны позволить посетителям получить специально подобранный для них маршрут. „Эти "дау-фоны" так никогда и не заработали”, - извиняющимся голосом признается работник проекта", - продолжает Le Figaro.

Журналистка описывает восковые манекены, одетые в одежду 1950-х и встречающиеся на пути к кинозалу - "лучше, чем в музее восковых фигур" - но наверху снова очередь, на этот раз перед алюминиевыми кабинками, где можно пообщаться со священниками, раввинами и шаманами.

В театре ремонт. У техников проблемы с запуском фильма. Когда сорок минут спустя сеанс, наконец, начинается, "весь зал взрывается от смеха, свистит и кричит". "Фильм на русском языке показывают с русскими же субтитрами. На этот раз идея проекта уже не нравится никому. Хуже вечера не придумаешь. Хотя нет, - интригует Le Figaro. - Чтобы согреться, отправимся в бар, украшенный консервными банками. Водка в железных кружках стоит 7 евро, теплая газировка - 2. Меню держат в секрете: опция „Good” обойдется в 5 евро, „Better” в 10 евро, „Best” в 25 евро. В каждой категории надо выбрать между мясом, рыбой и вегетарианском меню. „Больше я вам сказать не имею права”, - объясняет девушка за барной стойкой. Повар наполняет наши миски, и мы садимся на кресла в форме пениса. Мясо из меню „Better” оказывается говяжьим языком. Баклажанная икра из вегетарианской версии „Better” больше похожа на блевотину. Даже нечищеная картошка и та холодная. Поужинав за 30 евро, вы получите несварение желудка. Друг зовет меня посмотреть на шаманов. Но это оказывается невозможно, шаманы ушли".

"Везде бродят люди. Зачем нужны визы на шесть часов, на сутки или, еще хуже, безлимитные и, к тому же, дорогие? - задается вопросом Le Figaro. - В результате, никакой иммерсивности, никакой интерактивности, нас просто красиво развели".

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