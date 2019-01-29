На рекламных площадях, где Петр Порошенко сообщал о получении Томоса, сегодня массово появился новый тезис "Реальные дела, а не лживые обещания". Причем подписан он "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Именно этот слоган был использован на сегодняшнем форуме президента, где он заявил, что вновь будет баллотироваться на главный пост страны.

Новые билборды Петра Порошенко. Фото: "Страна"

Что касается билбордов про Томос, их массово разместили в городах Украине накануне соответствующего тура президента. Сама кампания уже отличилась скандалами с массовкой "сторонников" и "пьяным" видео президента.

О том, как Порошенко выдвигался на второй срок в день поражения под Крутами, читайте и смотрите в материале "Страны".

Также мы рассказывали о спецпроекте "Рождественские встречи с президентом", которые показывали на канале "Украина", принадлежащем Ринату Ахметову.