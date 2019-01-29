Импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба, передает УНИАН.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 385,67 млн долл.

На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 375,27 млн долл. Замыкает тройку лидеров США с результатом 316,42 млн долл. Также в ГФС сообщили, что в прошлом году Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 9,067 млн долл.

Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.

Как сообщала "Страна", ранее был опубликован рейтинг самых популярных в Украине новых автомобилей за год.

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