Госбюджет Украины за январь-декабрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% выше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 47,882 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Сводный бюджет за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 67,789 млрд грн, что в 1,6 раза выше показателя 2017 года в размере 42,126 млрд грн.

Напомним, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год. Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минфине объяснили, почему по их данным бюджет Украины перевыполнен, а по данным Госказначейства - нет.

Также мы писали о том, что ЦИК Украины утвердила смету на проведение выборов президента страны и Рады.