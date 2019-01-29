Во вторник, 29 января, в центре Киева из окна Софийского собора по адресу Владимирская, 24 выпал мужчина. Об этом "Информатору" сообщили очевидцы и подтвердили в пресс-службе полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу.

Есть очевидцы, их допрашивают правоохранители. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка суицида.

На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. На данный момент устанавливается личность пострадавшего.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве 24-летний парень выпрыгнул из окна гостиницы "Крещатик", потому что "испугался фашистов".

Мы писали, что в Киеве девушка выпрыгнула с 23 этажа, оставив три записки.

Также в Соломенском районе Киева мужчина выпрыгнул с девятого этажа .