Петр Порошенко во время сегодняшнего выступления на съезде БПП, закамуфлированном под форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", слово "Россия" и его производные за всю речь произнес 21 раз. Об этом свидетельствует текст речи, выложенной на сайте президента.

А вот, к примеру, "пенсии" или "пенсионеры" - он произнес всего три раза, "зарплаты", "победа" и его производные - всего два, "социальный" - пять раз, "бедность" - трижды.

Напомним, на этом съезде Порошенко объявил о своем выдвижении на второй президентский срок.

Ранее "Страна" сообщала, что на съезде перепутали год боя, ради которого все и собрались.

Также мы писали о том, что президент заявил о своем походе в президенты в мятом пиджаке.