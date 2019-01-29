Сегодня, 29 января, валютные торговцы не смогли сдвинуть с места безналичные котировки и межбанк закрылся ровно на том же уровне, что и днем ранее — 27,79-27,80 грн./$. Об этом пишет UBR.ua.

Целый день доминировали продажи доллара, и котировки проседали до 27,74-27,75 грн./$. Главными продавцами "американца" были иностранцы, которые сегодня участвовали в аукционе Минфина по размещению гособлигаций.

По рынку ходили слухи о небольших покупках доллара Нацбанком - до $10 млн. Только к вечеру валютные котировки вернулись на 27,80 грн./$. "Утреннее проседание котировок было вызвано ожиданиями ситуативного преобладания предложения над спросом, которое исчерпало себя с выходом на рынок основных покупателей. В результате силы выровнялись, а котировки вернулись к вчерашнему курсовому индикатору 27,8 грн./$", - объяснил ситуацию директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На завтра он оставил вчерашний безналичный прогноз - 27,75-27,85 грн./$. Хотя его коллеги допускают более существенное укрепление гривны. "Межбанк может стартовать в рамках 27,75-27,80 грн./$. Если иностранцы сегодня закупят крупные партии гривневых ОВГЗ и будут завтра их оплачивать, то увидим крупные партии конвертации доллара. Он может очень быстро пойти в область 27,70 грн./$. Дополнительные валютные продажи могут обеспечивать и наши компании, которые будут готовиться к налоговому периоду и зарплатным выплатам персоналу", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" сообщала, что покупка облигаций иностранцами определит новый курс гривны к доллару.

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