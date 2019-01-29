Власти США ввели санкции против нефтяной госкомпании Венесуэлы (PDVSA). По замыслу Вашингтона, это лишит венесуэльское государство главного источника поступления валюты на $11 млрд в год, что должно подорвать народную поддержку президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN.

Санкции предполагают запрет для американских компаний на покупку нефти у Венесуэлы после переходного периода, который выделяется для завершения текущих операций.

Свернуть работу с компанией покупатели нефти должны до 29 марта 2019 года. Также компании не смогут экспортировать в Венесуэлу легкую нефть, необходимую для разбавления ее тяжелой нефти.

Традиционно есть и исключения в санкциях. Они предусмотрены для нескольких американских нефтеперерабатывающих компаний - американской "дочки" PDVSA Citgo Petroleum, компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughers и Weatherford International.

Они смогут покупать у Венесуэлы нефть, но обязаны будут переводить деньги для венесуэльской госкомпании на заблокированные американские счета.

Кроме того, США уже заблокировали почти $7 млрд. принадлежащих Венесуэле активов. Потери экспортных поступлений венесуэльцев составят еще более $11 млрд. Все это привело к тому, что 29 января стоимость нефти на мировом рынке двух марок пошла вверх после резкого падения накануне.

Согласно данным FactSet, к моменту закрытия рынков в понедельник цены на Brent и WTI достигли минимума с 14 января – 59,81 и 51,99 доллара за баррель соответственно.

Как сообщала "Страна", представитель МИД России указала на показательную опечатку Болтона в твите про Венесуэлу.

Напомним, что власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.