Популярная рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) заявила, что случайно попала на форум БПП с Петром Порошенко, который пошел в президенты на второй срок. По ее словам, ее позвали на встречу с педагогами с благотворительными целями и она совсем не ожидала оказаться на политическом мероприятии. Об этом она написала в Facebook.

"Друзья, должна ответить на обвинение относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП. Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моем саду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко", - заявила популярная исполнительница.

Она пишет, что поэтому, при первой попавшейся возможности, покинула это мероприятие, поскольку "не желает иметь отношение к любой из политических организаций".

Фото: facebook.com/savranenkoalyona

27-летняя вокалистка параллельно с музыкой занималась педагогической деятельностью, отработав 4 года воспитателем в детском саду. Русскоязычное интернет-издание Meduza включило клип на песню "Відчиняй" в список лучших песен и клипов недели, отметив, что Алёна "читает рэп лучше, чем большинство российских (или украинских) эмси".

Ее видео-песни на YouTube уже побили рекорды просмотров и полюбились украинской молодежи.

Ранее "Страна" сообщала, что на форум Порошенко пришла популярная рэперша в оранжевой толстовке.