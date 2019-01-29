Вечером во вторник, 29 января, поступило сообщение, что столичный железнодорожный вокзал заминирован. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в telegram.

По данным аккаунта, сейчас проходит эвакуация людей. Вокзал проверяется взрывотехниками.

Как сообщала "Страна", ранее в Одессе 25-летний житель развлекался минированием вокзала и автостанции.

Мы писали, что в Киеве посреди зимы из крупного торгового центра на улицу выгнали почти 3000 человек. Взрывчатку не нашли.

Также в Одесской области задержали шутников, которые пьяными минировали киевское метро по телефону. "В Овидиопольском районе в компании нетрезвых мужчин один из них воспользовался телефоном друга, позвонил на 102 и сообщил, что через два дня взорвется станция столичного метрополитена. Еще один случай "минирования" произошел в Белгород-Днестровском, где неустановленное лицо, позвонив в полицию, сообщило о заложенной взрывчатке в одном из магазинов города", - отметили правоохранители.