К вечеру вторника, 29 января, в частично перекрытом в связи с факельным шествием Киеве, где также проводятся праздничные мероприятия в честь Героев Крут, пробки достигли желтого уровня. Дорожное движение нормализуется к 21 часам.

Дорожное движение затруднено в центре, на правобережье. Пробки сформировались по ул. Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, ул. Льва Толстова, ул. Богдана Хмельницкого, а также на Набережно-Рыбальской дороге.

На правом берегу движение затруднено в районе метро Позняки.

Фото: infoportal.ua/probki-kieva-google

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