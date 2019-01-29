Факельное шествие и мероприятия в память Героев Крут почти остановили движение в центре Киева
К вечеру вторника, 29 января, в частично перекрытом в связи с факельным шествием Киеве, где также проводятся праздничные мероприятия в честь Героев Крут, пробки достигли желтого уровня. Дорожное движение нормализуется к 21 часам.
Дорожное движение затруднено в центре, на правобережье. Пробки сформировались по ул. Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, ул. Льва Толстова, ул. Богдана Хмельницкого, а также на Набережно-Рыбальской дороге.
На правом берегу движение затруднено в районе метро Позняки.
Фото: infoportal.ua/probki-kieva-google
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