Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее столкновение двух машин на перекрестке у гостиницы "Салют" в Киеве опубликовали в сообществе "Киев оперативный". Это столкновение назвали классическим.

"У Салюта водитель Jaguar решил, что ему не обязательно ждать очереди за автомобилем, который стоял впереди, если можно быстро повернуть и выиграть 15 секунд. Интересно, сколько будет стоить ремонт? Чтобы посчитать стоимость каждой секунды, которую хотел выиграть водитель", -говорится в сообщении.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", в полиции рассказали, сколько человек погибли в Киевской области из-за ДТП на выходных.

Мы писали, что появилось видео с места ДТП во Львове, где на снежной дороге столкнулись сразу восемь автомобилей.

Также было опубликовано видео момента ДТП на пересечении Отрадного и Гарматной в Киеве.