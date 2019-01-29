В первом полугодии 2018 года на 1 млн гривен расходных операций с использованием банковских карт, сразу 64 грн приходилось на незаконные операции и мошенничество.

В 2017 году эта сумма составляла 77 гривен, а в 2016 году - почти 110 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Подробную статистику по этому вопросу за 2018 год в целом регулятор сообщит в течение февраля.

По оценкам НБУ, наибольшее количество мошеннических операций с платежными картами в прошлом году проводилось в Интернете с применением методов социальной инженерии, когда злоумышленники выясняют персональные данные у держателей карт или побуждают их к переводу средств в пользу мошенников.

В НБУ призвали пользователей платежных карт быть осмотрительными и не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карт, включая срок ее действия, коды CVС2 или CVV2, ПИН-код, логин и пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности.

Как сообщала "Страна", в среду, 12 декабря, в работе "ПриватБанка" произошел сбой. При попытке провести банковскую операцию в интернете происходит автовозврат средств. Украинцам рекомендовали не совершать операции.

Напомним, что Приватбанк собирается идентифицировать клиентов по биометрическим данным.