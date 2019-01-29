Появилось видео столкновения двух маршруток, которые не поделили дорогу в Боярке
На перекрестке улиц Белогородской и Молодежной в городе Боярка Киевской области столкнулись две маршрутки. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
В данное время устанавливаются детали аварии. Как видно на опубликованном видео, одна из маршруток проезжала перекресток, в этот момент вторая, которая ехала по главной дороге, врезалась в ее заднюю часть.
От удара желтую маршрутку развернуло вокруг собственной оси, а задней частью она сбила светофор.
До сих нет официальной информации о пострадавших.
Видео: facebook.com/
Как сообщала "Страна", опубликовано видео момента ДТП на пересечении Отрадного и Гарматной в Киеве.
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