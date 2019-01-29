На перекрестке улиц Белогородской и Молодежной в городе Боярка Киевской области столкнулись две маршрутки. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

В данное время устанавливаются детали аварии. Как видно на опубликованном видео, одна из маршруток проезжала перекресток, в этот момент вторая, которая ехала по главной дороге, врезалась в ее заднюю часть.

От удара желтую маршрутку развернуло вокруг собственной оси, а задней частью она сбила светофор.

До сих нет официальной информации о пострадавших.

Видео: facebook.com/

Как сообщала "Страна", опубликовано видео момента ДТП на пересечении Отрадного и Гарматной в Киеве.

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