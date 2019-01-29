Нападающий ФК "Шахтер" 31-летний Жуниор Мораес изъявил желание получить украинский паспорт и выступать за нашу сборную. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Циганик live".

"Бразилец размышляет над тем, чтобы принять украинское гражданство и играть за национальную сборную. Андрея Шевченко очень заинтересован в его услугах, ведь на первом сборе киевского Динамо получил травму Артем Беседин, а Роман Яремчук в Генте играет на левом фланге атаки", - рассказал журналист в эфире Цыганык Live.

31-летний бразилец играет в чемпионате Украины с лета 2012 года, где начинал с донецкого "Металлурга", но 22 мая 2015 года перешёл в киевское "Динамо". Контракт был подписан сроком на три года. В феврале 2017 года он перешёл на правах аренды в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По окончанию сезона 2017/18 ушел из "Динамо".

18 июня 2018 года заключил двухлетнее соглашение с донецким "Шахтёром" в статусе свободного агента. В текущем сезоне футболист сыграл 25 матчей в составе "горняков", в которых забил 18 мячей и сделал 9 голевых передач.

Видео: youtube.com/Football Hub

Как сообщала "Страна", самый юный футболист команды открыл счет своим голам за Шахтер. Он проявил отличную реакцию и подкараулив ошибку вратаря после прострела Нема вколотил мяч в сетку.

Напомним, что Мораес возглавляет десятку лучших бомбардиров чемпионата Украины после ухода команд на зимний перерыв.