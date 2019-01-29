Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Подольским управлением полиции и Управлением противодействия наркопреступности полиции в г.Киеве разоблачена организованная группа из 7 человек, которые в течение года занимались сбытом марихуаны на территории столицы, передает пресс-служба прокуратуры.

Возглавлял преступную группу 28-летний уроженец Николаевской области. В рамках досудебного расследования задокументированы факты сбыта наркотических веществ участниками группы - местными жителями.

По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов изъято более 1,5 кг элитных сортов каннабиса (так называемые "шишки"), стоимость которого составляла 400 гривен за 1 грамм.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Также изъяты электронные весы, денежные средства, добытые преступным путем, банковские карты, мобильные телефоны подозреваемых, принадлежности для употребления наркотических средств и прочее. В настоящее время 7 человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Уже подготовлено сообщение о пидозру 4 участникам группы по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Относительно других фигурантов продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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