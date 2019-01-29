На переезде под Харьковом поезд врезался в грузовик, который смяло в лепешку. Фото
В Харьковской области поезд врезался в грузовой автомобиль MAN на пересечении рельс с автодорогой "Харьков-Волчанск". Водитель грузовика госпитализирован.
Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин. Его доставили в больницу. Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения", - сообщили в полиции.
Движение транспорта не останавливалось.
Фото: hk.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", из Харькова на Донбасс пустят новый поезд. Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.
Напомним, что Укрзализныця в 6 раз повысила стоимость группового бронирования мест.