В Харьковской области поезд врезался в грузовой автомобиль MAN на пересечении рельс с автодорогой "Харьков-Волчанск". Водитель грузовика госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин. Его доставили в больницу. Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения", - сообщили в полиции.

Движение транспорта не останавливалось.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", из Харькова на Донбасс пустят новый поезд. Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.

Напомним, что Укрзализныця в 6 раз повысила стоимость группового бронирования мест.