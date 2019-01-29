Сегодня, 29 января, националисты провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами в центре Киева. Около 400 участников акции собрались на Львовской площади и прошли маршем от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы.

Отметим, что во время шествия были слышны речевки "Слава Украине!", а также звуки барабанов. Некоторые участники шествия были одеты в форму Национального корпуса и несли в руках соответствующие флаги, отдельные парни скрывали лицо платками.

Само факельное шествие началось около 18:50, когда все участники построились и зажгли факелы. Под стенами Верховной Рады участники марша зажгли файера.

Все фото и видео: Cтрана.ua

Отметим, что в громкоговоритель ведущий напомнил про историю ожесточенного боя под Крутами 28-29 января 1918 года. Тогда несколько сотен украинских добровольцев ввязались в бой с крупными силами большевиков, что позволило новосозданному украинскому государству выиграть время для заключения Брест-Литовского мира.

"Сегодня Украина вспоминает героев. Они остановили московскую большевистскую орду 101 год назад. Это 20-летние парни, которые стали героями. Точно так же и в 2014 году добровольцы остановили наступление российской агрессии", - проведя аналогии с современностью, заявил ведущий марша.

Как сообщала "Страна", на съезде Порошенко перепутали год боя под Крутами, в годовщину которого Порошенко выдвинулся на второй срок.