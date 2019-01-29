На интронизации главы ПЦУ Епифания, церемония которой состоится 3 февраля, не будет монахов из Афона. "Страна" узнала причины, по которым представители 13 монастырей отказались ехать на возведение Епифания на престол.

Напомним, 28 января на Афоне состоялось внеочередное заседание священного Кинота святой Горы. Причиной собрания стала необходимость соборно рассмотреть и принять решение в отношении письма Константинопольской патриархии, адресованного афонским монахам, с просьбой сформировать и направить делегацию на "интронизацию" 3 февраля в Киеве, главы ПЦУ, так называемого Епифания (Сергея Думенко).

Основные решения, принятые священным Кинотом св.Горы в тот день ранее были уже опубликованы греческим изданием romfea.gr и разошлись по отечественным СМИ.

Однако, официальной информации касательно решения Кинота нет до сих пор и вряд ли она будет вообще обнародована. Нашему изданию, опираясь на собственные источники на Афоне, удалось выяснить некоторые детали, проливающие свет на происходившее в Киноте в тот день и на ситуацию в целом.

Согласно сообщениям источников, в конце прошлой недели, афонские монастыри получили два письма из Константинопольской патриархии. В одном письме было обращение Епифания к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой направить делегацию из афонских отцов на вышеупомянутую интронизацию, второе письмо было от секретаря Константинопольской патриархии, обращённое непосредственно к святогорцам. Отметим, что сам Епифаний, видимо зная, что ни он, ни его организация не пользуются авторитетом на Афоне, решил обратиться непосредственно к Варфоломею, надеясь таким образом посредством Варфоломея принудить афонских отцов предоставить делегацию. Наверное, Епифаний полагал, что с афонскими монахами можно поступить так же, как поступают в Украине с бюджетниками, когда необходимо собрать массовку и в приказном порядке обязать прибыть на свою интронизацию.

Однако, в отношениях Константинопольской патриархии и афонского монашеского сообщества действуют несколько иные правила. Обращение Епифания не непосредственно к монастырям и игуменам, а значит, с желанием лукаво обойти их мнение - уже само по себе (не учитывая даже раскольнического статуса самого Епифания) выглядит оскорбительно. В результате для рассмотрения вопроса по существу, было решено в понедельник, 28 января, собрать внеочередное заседание священного Кинота. Согласно информации, распространяемой в СМИ, было принято решение поставить вопрос о отправке делегации на голосование. По итогу голосования - 13 монастырей высказались против того, чтобы отправлять официальную делегацию от Афона.

По информации сайта romfea.gr 7 монастырей высказались за отправку делегации. Однако, согласно источнику издания, голосования как такового не было. Было установленное регламентом обсуждение вопроса в результате которого стала ясна общая позиция. Мнения в ходе обсуждения разделились так, что 4 монастыря (Ивирон, Староникита, Пантократор, Ксенофонт) высказались за то, чтобы отправить официальную делегацию, два монастыря воздержались от высказывания какой-либо позиции (Великая Лавра, Кутлумуш) и остальные, соответственно, заняли позицию против отправки делегации. По результатам обсуждения было решено никакого официального ответа на обращение не давать. При этом решение большинством афонитов было принято: официальной делегации от Афона на интронизации Епифания не будет.

Впрочем, такое решение священного Кинота не означает, что некоторые представители от афонских монастырей, из числа занявших позицию "за", частным образом, не приедут на "интронизацию".

Таким образом, официальной делегации от Афона на киевских мероприятиях не будет.

Ранее "Страна" в материале "Узаконенное воровство государственного масштаба" выяснила,зачем власти решили форсировать переименование УПЦ.

Как сообщала "Страна", дату интронизации Епифания (3 февраля) была известна ранее, в этот день в 2019 году Епифанию исполнится 40 лет.