Во вторник, 29 января, "Шахтер" отправился в Турцию на второй подготовительный сбор. В течение 10 дней запланированы сразу пять 5 товарищеских матчей.

К "горнякам" уже присоединился израильский полузащитник Соломон, который проведет первый сбор со своей новой командой.

Тренировочную неделю "Шахтер" начнет вечерним занятием. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Чартерный рейс с делегацией "Шахтера" прибыл в Анталию в 13:30 по местному времени, и уже через час "горняки" разместились в Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Наставник Паулу Фонсека взял на тренировочный сбор 28 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили;

полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.

Как сообщала "Страна", до первой официальной игры "Шахтера" в Новом году - матча Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом" остается чуть более двух недель.

Напомним, что российский "Зенит" подтвердил переход защитника сборной Украины.