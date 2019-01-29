Сегодня, 29 января, в День памяти героев Крут, на Львовской площади собралось порядка 400 участников шествия. Об этом сообщает журналист "Страны" с места события.

Мероприятия здесь приурочены к 101-й годовщине боя под Крутами. Большая часть участников - студенты парни и девушки. Также выстроилась колонна парней в камуфляжной форме "Национальных дружин". В толпе подняты флаги. По словам участников акции, они пришли почтить память героев Украины и напомнить, что борьба за страну еще продолжается.

Шествие пройдет по ул.Житомирской. Участники марша уже выстраиваются на проезжей части с факелами. Напомним, движение по маршруту шествия перекрыли.

Молодежь вспоминает о событиях прошедших лет. "Мы помним молодежь, которая противостояла без оружия Российской империи. Мы также будем продолжать эту борьбу", - заявил молодой парень по имени Алексей.

"Все, что у нас есть- это наша земля и нужно отстаивать и дальше свое право. Пускай все помнят, кто к нам не придет - получит по заслугам", - отметила студентка Алла.

Все фото: Страна.ua

Отметим, что шествие с факелами огорчает водителей. Они откровенно выражают недовольство и громко сигналят из-за того, что движение перекрыто и все стоят.

Само факельное шествие началось около 18:50, когда все участники построились и зажгли факелы.

Все фото и видео: Cтрана.ua

Напомним, в 1918 году несколько сотен украинских добровольцев ввязались в бой с крупными силами большевиков, что позволило новосозданному украинскому государству выиграть время для заключения Брест-Литовского мира. Ожесточенный бой, по разным оценкам, длился от 5 до 10 часов. Современные историки оценивают потери украинских сил под Крутами в 70-100 погибших. Среди них – 37-39 убитых в бою или расстрелянных студентов и гимназистов.

Как сообщала "Страна", на съезде Порошенко перепутали год боя под Крутами, в годовщину которого Порошенко выдвинулся на второй срок.