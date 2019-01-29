Аналитики назвали десятку самых населенных городов мира к 2035 году. Фото
К 2035 году самым населенным городом мира станет столица Индонезии - Джакарта. Об этом говорится в прогнозе научно-исследовательского института Oxford Economics.
По мнению исследователей, через 16 лет население Джакарты достигнет 38 млн человек. В 2010-м оно составляло 9,6 млн жителей.
Джакарта:
Фото: varlamov.ru
На втором месте в списке самых населенных городов к 2035 году - Токио с прогнозируемым населением в 37,8 млн человек.
Токио:
Фото: about-planet.ru
За ним следует город Чунцин, расположенный в центральной части Китая. По прогнозу, там будут проживать 32,2 млн человек.
Фото: foto-trip.livejournal.com
В десятке городов с самым большим населением через 16 лет также фигурирует Дакка (31,2 млн человек);
- Шанхай (25,3 млн, Китай);
- Карачи (24,8 млн, Пакистан);
- Киншаса (24,7 млн, Конго);
- Лагос (24,2 млн, Нигерия);
- Мехико (23,5 млн, Мексика);
- Мумбай (23,1 млн, Индия).
Исследователи также составили прогноз относительно экономического роста в период с 2019 по 2035 год. По их мнению самые высокие темпы экономического роста будут зафиксированы в городах Индии. На первой строчке этого рейтинга расположен город Сурат, за ним следуют Агра и Бангалор.
По данным прогноза, Нью-Йорк к 2035 году будет городом с самой мощной экономикой. На второй и третьей строчке расположатся Токио и Лос-Анджелес.
Как сообщала "Страна", в Индонезии активизировался вулкан Анак-Кракатау. Джакарта находится в 170 км от острова-вулкана.
Отметим, что Украина заняла 116 из 128 мест в рейтинге опасных стран мира.