К 2035 году самым населенным городом мира станет столица Индонезии - Джакарта. Об этом говорится в прогнозе научно-исследовательского института Oxford Economics.

По мнению исследователей, через 16 лет население Джакарты достигнет 38 млн человек. В 2010-м оно составляло 9,6 млн жителей.

Джакарта:

Фото: varlamov.ru

На втором месте в списке самых населенных городов к 2035 году - Токио с прогнозируемым населением в 37,8 млн человек.

Токио:

Фото: about-planet.ru

За ним следует город Чунцин, расположенный в центральной части Китая. По прогнозу, там будут проживать 32,2 млн человек.

Чунцин:

Фото: foto-trip.livejournal.com

В десятке городов с самым большим населением через 16 лет также фигурирует Дакка (31,2 млн человек);

Шанхай (25,3 млн, Китай);

Карачи (24,8 млн, Пакистан);

Киншаса (24,7 млн, Конго);

Лагос (24,2 млн, Нигерия);

Мехико (23,5 млн, Мексика);

Мумбай (23,1 млн, Индия).

Исследователи также составили прогноз относительно экономического роста в период с 2019 по 2035 год. По их мнению самые высокие темпы экономического роста будут зафиксированы в городах Индии. На первой строчке этого рейтинга расположен город Сурат, за ним следуют Агра и Бангалор.

По данным прогноза, Нью-Йорк к 2035 году будет городом с самой мощной экономикой. На второй и третьей строчке расположатся Токио и Лос-Анджелес.

Как сообщала "Страна", в Индонезии активизировался вулкан Анак-Кракатау. Джакарта находится в 170 км от острова-вулкана.

Отметим, что Украина заняла 116 из 128 мест в рейтинге опасных стран мира.