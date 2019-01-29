На межбанковском валютном рынке во вторник, 29 января, доллар упал до 27,76-27,80 грн. Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день стоимость доллара снизилась на 3 копейки в покупке и на 1 копейку - в продаже. Стоимость евро снизилась на 1 копейку в покупке и на 1 копейку - в продаже, до 31,71-31,76 грн. Курс российского рубля немного снизился - до 0,419-0,420 грн.

При этом на 30 января Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки до 27,77 грн/$1. Курс укрепили до 27,772064 грн/$1 по сравнению с 27,790097 грн/$1 на 29 января 2019 года.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 30 января 2019 года.

100 долларов США - 2777.2064 грн

100 евро - 3172.1252 грн

10 российских рублей - 4.1862 грн

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 25 января составил 248.9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе 200.8 млн.долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что днем назад доллар дешевел, а евро - дорожал.

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