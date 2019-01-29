Во вторник, 29 января, в киевской средней школе №139, которая находится в Татарском переулке,1 Шевченковского района, загорелась проводка на одном из этажей здания. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам свидетелей, проводка вспыхнула в младшем классе на 3 этаже. Всех детей эвакуировали. На месте работают бойцы ГосЧС.

В то же время пользователи сети заявили, что возгорание произошло на первом этаже. "На 3-м этаже нет младших классов, только на первом! И весь первый этаж в дыму был, проводка плавилась там. Учителя большие молодцы, организовано и быстро всех детей вывели со школы! Пожарная техника и полиция прибыли молниеносно, никто не пострадал", - пишут в сети.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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