Украину поставили на четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. Об этом сообщила генеральный директор Mastercard Europe SA Инга Андреева, передает УНИАН.

"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже топ-четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.

По словам Андреевой, это говорит о востребованности новейших платежных технологий и быстрой обучаемости украинцев. В то же время, ссылаясь на исследование Mastercard, она отметила, что еще есть, пространство для роста. "37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов. Только 38% представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи к оплате. По Европе в целом это более 60%", - добавила Андреева.

По ее словам, для улучшения этих показателей требуется как регуляция, так и развитие безналичных платежей.

Как сообщала "Страна", украинцам разрешат покупать и продавать доллары на кассе супермаркета.

Напомним, что в Приватбанке объяснили, как новые банкоматы будут менять валюту и узнавать клиентов по фэйсу.