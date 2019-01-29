В Греции недалеко от украинского консульства в ходе строительных работ была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНИАН.

"Информация от Консульства Украины в Салониках. Во время строительных работ в городе Салоники на расстоянии 250-300 метров от консульства найдена авиабомба времен Второй мировой войны", - рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, сейчас местные органы власти решают вопрос о принятии необходимых мер. В то же время Консульству Украины в Салониках поручено информировать о ходе событий, добавил Погорельцев.

Напомним, недавно в Греции ультраправые радикалы в масках забросали камнями полицейских, пытаясь прорваться в парламент. Также мы писали, как в Греции анархисты забросали бутылками министров и депутатов правящей партии.

Как сообщала "Страна", после решения парламента Греции в НАТО заявили, что готовы принять Северную Македонию в альянс.