Власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках
Власти США самовольно передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над некоторыми активами законного правительства и центробанка Венесуэлы, которые находились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Произошедшее они назвали "сертификацией".
Об этом во вторник, 29 января, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.
"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев", - сказано в заявлении.
В Госдепе США также призвали другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности венесуэльского президента и предпринять аналогичные шаги.
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