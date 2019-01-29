Власти США самовольно передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над некоторыми активами законного правительства и центробанка Венесуэлы, которые находились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Произошедшее они назвали "сертификацией".

Об этом во вторник, 29 января, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев", - сказано в заявлении.

В Госдепе США также призвали другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности венесуэльского президента и предпринять аналогичные шаги.

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