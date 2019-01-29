Сегодня Петр Порошенко заявил, что снова пойдет в президенты.

Это произошло на Форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Хотя по сути в Международном выставочном центре сегодня прошел съезд БПП.

Дело в том, что президент идет на выборы как самовыдвиженец - у блока его имени слишком провальный рейтинг. Поэтому чисто партийное мероприятие закамуфлировали под форум.

На нем Петр Порошенко очертил основные пункты своей программы. Разберем, с чем президент и его команда собрались штурмовать второй срок. И кто их в этом поддержит.

"Холодный мир". Продолжение войны на Донбассе

О ситуации на востоке Украины президент говорил примерно в середине своего спича. Но тема эта волнует украинцев больше других: ведь именно из-за войны наша страна стремительно беднеет.

Впрочем, Порошенко так не считает. Он обещал, что экономический рост вот-вот начнется. При этом никаких способов окончания войны он не озвучил. Отсюда вопрос: каким образом тогда пойдет рост экономики?

Видимо, таким же, как и сейчас. Сказав, что с Россией нам нужен "холодный мир", а достижение этого мира лежит в политико-дипломатической плоскости, Порошенко всё это перечеркнул другим заявлением. "Мир - это полное восстановление территориальной целостности Украины", - сказал он.

Каким образом он планирует без войны вернуть тот же Крым - непонятно. Ведь вопрос полуострова Россией даже не обсуждается. Что же до Луганска и Донецка, то здесь РФ стоит на почве Минских соглашений, которые тот же Порошенко выполнять не собирается. А требует вместо этого пустить миротворцев на границу, что явно неприемлемо для Москвы (мысль о "голубых касках" он снова повторил на съезде).

"Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в Европейском Союзе, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса", - сказал Порошенко.

Впрочем, на пятый год правления Порошенко мантры о дипломатическом решении вопроса уже не котируются. У президента было время на дипломатию. И он очевидно с задачей не справился.

Как и не справился Порошенко с войной - Украина ее не выиграла. Часть наших территорий захвачена. И отвоевывать их президент не собирается - о чем он прямо заявил на этом же съезде. А значит - в новой каденции Порошенко продлится старая ситуация "ни мира, ни войны". Солдаты и дальше будут умирать, местное население - терпеть лишения войны и блокады, а Украина - отпугивать инвесторов.

Зато команда президента сможет и дальше, кивая Путина, заниматься коррупцией, обрезать социальные гарантии и вести агрессивную украинизацию. Недаром сам Порошенко недавно заявлял, что именно конфликт с Россией "создал украинскую нацию".

Видимо, гарант намерен и дальше разжигать этот конфликт - раз он так "помогает" украинской нации.

"Точные годы" похода в ЕС и НАТО

Одно из немногих определенных обещаний Порошенко касалось похода Украины в ЕС и НАТО. Гарант заверил, что заявку на членство в эти структуры Украина подаст в 2024 году.

То есть - в последнем году правления Порошенко, если его, конечно, переизберут. Что уже снимает любую ответственность за последствия.

Тем более, что никаких последствий может вообще не быть - подача заявки не равносильна вступлению. С другой стороны - в активе Порошенко есть безвиз и Томос (пусть оба решения и были инициативой Запада). Поэтому среди людей, поддерживающих интеграцию в евроатлантические структуры, обещание президента может вызвать доверие.

Однако совершенно очевидно, что дата - 2024 год - взята президентом с потолка.

Это заметно по агитации, которую крутили на большом экране съезда перед выступлением Порошенко. В рекламном фильме президента, при упоминании заявки на вступление в ЕС, почему-то значился 2023 год. То есть, совсем не тот, о котором сказал президент.

Чехарда с датами говорит о том, что их в кампании президента используют без всяких расчетов и обоснований - а лишь бы показать избирателю красивую "морковку".

О том, что к датам у Порошенко относятся несерьезно, говорит еще один курьезный случай. В том же агитационном фильме стычка у станции Круты датируется почему-то 1919 годом. Хотя случилась она годом ранее.

Это выглядит особенно цинично и глупо на фоне "культа Крут", который установил сам Порошенко (и даже приурочил к дню памяти погибших студентов свой предвыборный бенефис).

Кто поддержал Порошенко

Больше каких-то определенных обещаний от Петра Алексеевича не прозвучало. Если не считать таковыми заявления "наступлении на бедность" и "возобновлении экономического роста".

Тему социалки - то, что всех волнует после проблемы войны - президент прокомментировал в стиле "бедность - это плохо" и "не все еще нам удалось". Без конкретных цифр и четкого плана действий.

Зато съезд показал, как сформировалась поддержка президента перед выборами. Кто в итоге будет играть на его стороне.

Первым делом, это Владимир Гройсман. Он выступил на съезде и заявил, что поддерживает выдвижение Порошенко. Правда, во время этого признания сделал неловкую паузу.

Видимо, этот разворот нелегко дался премьеру. Ведь в последнее время его отношения с Банковой особой теплотой не отличались. Гройсман открыто играл на стороне "Народного фронта", которому помогал вытеснять людей Порошенко с таможни (перед выборами - один из главных "насосов" коррупционной выручки).

Однако сейчас оказалось, что прения забыты. И даже "фронтовик" Парубий выступил на съезде в поддержку Порошенко. Присутствовал на мероприятии еще один функционер НФ - Александр Турчинов.

Весь этот консенсус, впрочем, легко объясняется. Что у "Народного фронта", что у означенных политиков - "мусорный" рейтинг. Им практически нет возможности остаться у власти в рамках своего политического проекта. То есть - нужно переходить в более перспективный (например, к Тимошенко) или цепляться за админресурс, который сосредоточен в основном в руках Порошенко.

Однако ни Гройсман, ни "Народный фронт" в полном его составе, видимо, не пригодились Юлии Владимировне - судя по всему, им просто нечего ей предложить.

Исключение здесь составляет лишь Арсен Аваков, который управляет ключевым силовым ресурсом на этих выборах - полицией и Нацгвардией. А вот Авакова как раз-то на съезде и не было.

"Страна" уже рассказывала, как идут переговоры между людьми Тимошенко и Авакова. И что скорее всего влиятельный министр на выборах будет играть на стороне Леди Ю.

Позиция Авакова может стать ключевой. И факт его отсутствия на мероприятии весьма показателен. То есть - предвыборный раскол в "Народном фронте" можно считать оформленным.

Если же говорить о сторонниках президента - то среди них обозначился и Виталий Кличко. Который накануне травмировался и не поехал на съезд к Порошенко. Однако уже на самом мероприятии показали короткое видео, где мэр Киева заявляет о поддержке гаранта.

Впрочем, и столь лаконичная поддержка сделана, судя по всему, скрепя сердце. Кличко, чей рейтинг в Киеве гораздо выше, чем у Порошенко по всей Украине, давно думает о собственном политическом проекте на парламентских выборах. И сотрудничество с "токсичным" президентом, имеющим огромный антирейтинг, может повредить этим планам.

Накануне съезда даже ходили слухи о том, что Кличко и сам собирается пойти в президенты - чтобы "раскачать" рейтинг перед штурмом Верховной Рады осенью. Впрочем, позже мэр участие в мартовских выборах опроверг. А вот в октябрьских - подтвердил.

"Одумавшимся" выглядел на съезде и генпрокурор Юрий Луценко. Он столь яростно агитировал за Порошенко, что казалось - от его переизбрания зависит едва ли не жизнь шефа ГПУ. Хотя еще не так давно Луценко прямо говорил о намерении после выборов выскочить из обоймы президента и примкнуть к партии Кличко на выборах в Раду.

Почему так произошло есть два объяснения. Первое - оба выполнили "долг самурая". Мол, какие бы шансы у Порошенко ни были, но они члены его команды, а потому должны поддержать на выборах, а там дальше видно будет. Если проиграет, то попрощаются с ним без сожаления.

Вторая версия заключается в том, что для Луценко и Кличко принципиально важно в оставшиеся месяцы правления Порошенко спокойно закрыть все дела и снять "кассу" с курируемых схем. А для этого нужно сохранение хороших отношений с Банковой.

Еще один источник, знакомый с Кличко, таким образом прокомментировал его поступок: "они его просто за@бали. Спрятался в больнице - поймали его там. А он постеснялся отказаться".

Интересен и церковный фактор на съезде по выдвижению Порошенко. На мероприятии не было "крестного отца" ПЦУ - почетного патриарха Филарета. И это странно: именно с Михаилом Денисенко президент колесил по городам и весям в рамках Томос-тура.

При этом Филарет на прошлой неделе неожиданно возник на съезде у Юлии Тимошенко. Где выступил первым номером.

Не исключено, что это подпортило отношения президента и экс-патриарха. Который, впрочем, имеет больше поводов для недовольства гарантом: именно Порошенко в итоге лишил Филарета главной роли в ПЦУ. И не исключено, что 90-летний иерарх решил "изменить" Петру Алексеевичу с Юлией Владимировной.

Из мэров, которые должны обеспечить поддержку Порошенко на выборах, выступал градоначальник Днепра Борис Филатов. Он рассыпался в комплиментах президенту, чем лишний раз подтвердил слухи о договоренностях между ним и Банковой.

Также обращает на себя внимание тот факт, что на съезде никто не видел наиболее токсичных персонажей из окружения Порошенко - Кононенко, Грановского, а также губернатора Херсонской области Гордеева (которого накануне отец Кати Гандзюк назвал убийцей своей дочери).

Главные конкуренты - Тимошенко и Зеленский

Президент и его группа поддержки откровенно травили своих конкурентов на выборах. Подчас не стесняясь в выражениях. Из этих порицаний следует, что на Банковой опасаются в первую очередь Тимошенко и Зеленского.

Юлии Владимировне посвятили большую часть шпилек и упреков. За газовый контракт с Россией, "хихиканье" с Путиным и даже невинное предложение ввести парламентскую республику (от которого сама Тимошенко давно отказалась). Ну и конечно за главный объект нападок Порошенко - "популизм".

Нападки на Юлю чувствовались даже тогда, когда о ней ничего не говорилось. "Реальные дела, а не лживые обещания", - гласил один из лозунгов из агитационного фильма. А генпрокурор Луценко громгласно заявил, что те, кто хотят снижения цены на газ - прокладывают путь "к очередной Сибири". Намек понятен - ведь именно Тимошенко заявляла, что цена на газ в случае ее президентства упадет вдвое.

Зеленскому же Порошенко посвятил только один пассаж - но и этого немало для кандидата-неофита. Он вспомнил его предложение провести переговоры с Путиным по Донбассу и вынести пункты урегулирования на референдум. Идея президенту, судя по его насмешливому тону, не понравилась. Но в чем альтернатива такому подходу - он тоже не сказал.

Самый антироссийский президент

Примерно половина заявлений Порошенко касалась того, что он - самый антироссийский кандидат. Эта "идеологема" выразилась даже в слогане: "Или Порошенко, или Путин", который мелькал на больших экранах в зале МВЦ.

Президент, пожалуй, впервые на этом съезде разъяснил, что значит лозунг "Мы идем своим путем".

"Мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна спрашивать у Москвы куда нам идти. Это право исключительно украинского народа. И этот путь называется - прочь от Москвы!", - сказал президент.

Слово "Россия" и его производные Порошенко за всю свою речь произнес 21 раз. А вот, к примеру, "пенсии" или "пенсионеры" - три раза, "зарплаты" - два, "социальный" - пять раз, "бедность" - трижды.

Итоги съезда. Кратко

1. Порошенко не внес в свою предвыборную повестку ничего нового - та же "Армия, мова, вира", зависшая донбасская война и декларации европейского выбора.

2. Решение социальных проблем озвучивалось лишь на уровне лозунгов, а не конкретных планов. Из чего следует, что социальный геноцид будет продолжаться: рост тарифов, сворачивание соцстандартов и субсидий.

3. Главные конкуренты Порошенко на выборах - Тимошенко и Зеленский.

4. Банковой пока не удалось привлечь на свою сторону Авакова. А значит массовые фальсификации в пользу Порошенко пока выглядят проблемными. Ведь именно полиция - главный силовой ресурс на избирательных участках. Да и дела по фальсификациям - также в ее компетенции.

5. В то же время премьер Гройсман и часть лидеров "Народного фронта" (Турчинов, Парубий), не имея ни рейтинга, ни силового ресурса, перебежали под крыло Порошенко. Что, впрочем, не помешает им его предать, если гарант стремительно пойдет ко дну и к марту не сможет переломить ситуацию в свою пользу.