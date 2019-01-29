Экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева теперь живет в Лондоне, работает в Лондонской школе экономики и ежедневно ходит на работу пешком 7 километров. Об этом 54-летняя Гонтарева рассказала в интервью Family Office.

Также она каждый год проходит детокс-программу в Индии. Впервые на аюрведическое лечение Гонтарева поехала в 2017-м году. Проходила его в клинике в индийском штате Керала. Это лечение называется Панча Карма. "Начинать нужно с 21-го дня, а затем - ежегодно по две недели. Методике Панча Кармы 5000 лет, она помогает полностью сбалансировать организм и сознание. Сам процесс включает комплекс упражнений йоги, диету, массажи и медитации", - рассказала Гонтарева.

Здоровым образом жизни финансистка занялась более 10 лет назад и начала с детокса в итальянском городе Мерано в Альпах. Потом она была в клинике Ша в Испании и тому подобное. "Теперь я их в шутку называю "европейский гламурненький детоксик", тогда как Панча Карма - это серьезное очищение всего организма и ощущение полной гармонии с собой и миром вокруг", - отметила экс-глава Нацбанка.

Также Гонтареву спросили, какими качествами должны обладать люди, чтобы стать ей близкими. "Близкие люди - это мои родные и мои друзья. Что касается моих друзей, то мне всегда было интересно, я потеряла друзей, занимая высокий пост, или же приобрела новых. Это очень хороший тест на дружбу и отношения. Мне повезло - я не потеряла друзей и приобрела новых", - отметила она.

Кроме спорта, которым Гонтарева занимается более-менее регулярно в течение многих лет, она еще и пешком на работу ходит. "Сейчас на работу я хожу пешком, это 35 минут быстрым темпом, 3,5 км в одну сторону. Вечером те же самые 3,5 км. Но если ехать в метро в час пик, будут те же 35 минут в одну сторону, куча народа и мало кислорода, я не шучу: на некоторых линиях метро, например, на Northеn line, точно не хватает О2. Поэтому лучше ходить пешком. В Киеве я последние 25 лет ездила на машине, поэтому это тоже новая жизнь", - поделилась Гонтарева.

В своих детях и внуках Гонтарева воспитывает "честность, принципиальность, открытость". "Я очень рада, что в моих детях я все это уже вижу. Еще бы я хотела воспитать в них дух предпринимательства. У нашего старшего сына этот дух уже видно, у него есть свои проекты. И я этому очень рада. Младший сын пока учится по специальности economics, politics and international development. По этой специальности он может работать, например, в ООН или других международных организациях, а там предпринимательство - точно не ключевое качество", - рассказала женщина.

"Тем временем, я приняла решение стать предпринимателем в 42 года, до этого была высокооплачиваемым наемным менеджером. То есть это решение должно созреть. Я его приняла и никогда об этом не пожалела", - подчеркнула Гонтарева.

Фото: familyoffice.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что младший сын Гонтаревой поступил в Королевский колледж Лондона.

Также мы писали о том, что НАБУ закрыло дело против экс-главы НБУ Гонтаревой за отдых на Мальдивах.