Националисты из группы С14 разыскали молодых ребят, которые толпой избили лежачего мужчину к "Арена Сити". Один из подростков рассказал о причинах драки и пообещал избегать подобных ситуаций. Видео с признательными показаниями парня опубликовано на странице координатора организации С14 Сергея Мазура в Facebook.

По словам парня, конфликт возник из-за того, что нетрезвый мужчина лет 35 оскорбил самого младшего участника их компании в возрасте 12 лет и якобы сам спровоцировал драку. Он признал, что бить одного лежачего толпой было неправильно и пообещал, что такого больше не будет.

На видео в течение всего диалога парень стоял в шапке с надписью "Ukraine", а на фразу активистов "Слава Украине" ответил "Героям Слава".

По словам Сергея Мазура, главного фигуранта удалось найти в соцсетях, где он выложил фото в футболке России. "Мы провели ряд переговоров с чеченской диаспорой. Даже приезжали к мечети на Татарке, куда ходил данный молодой человек. Продолжили поиски дальше и за несколько часов добились, чтобы участники столкновения приехали на место событий", – рассказал Мазур.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве кондукторы и контролеры троллейбуса избили пассажира за потерянный билет. По словам пострадавшего, контролеры и проверяющие ограничили его свободу, нанесли побои, которые он зафиксировал в больнице.

Отметим также, что в Киеве водитель маршрутки до смерти забил своего коллегу. Двое водителей маршрутного такси распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт.