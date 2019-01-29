Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца, лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася, который фигурирует в деле о нападении на российское посольство в Киеве в сентябре 2016 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Следствие РФ предъявило Карасю обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).

Лидер С14 отреагировал на эту информацию сообщение в соцсети. "Криворукие террористы, а не "империя". Полный фарс даже в символических историях", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в момент, когда "атаковали российское посольство" в сентябре 2016-го, "его вероятно не было в Киеве".

Лидер националистической организации С14, которая имеет статус запрещенной в России, Евгений Карась со второй попытки был включен Россией в число физических и юридических лиц, в отношении которых правительство РФ ввело санкции.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер ультраправых из С14 Евгений Карась выложил фото с презентации Томоса в Украине, где он стоял рядом с Луценко. Также мы сообщали, что Карась призвал с пониманием относиться к желанию убить журналиста.