Национальная служба здоровья Украины не будет выплачивать деньги медучреждениям, в которых будут некачественно оказывать помощь пациентам. Об этом сообщает "Укринформ".

"У Национальной службы здоровья есть конкретные требования к качеству медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом учреждении будет покупать", - предупредил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка.

По его словам, у органов местного самоуправления есть четкие, понятные требования к качеству работы больниц. "Секрет успеха трансформации здравоохранения в том, чтобы каждый выполнил часть своей работы, в частности, медики и органы местного самоуправления", - подчеркнул Ябчанка.

Как известно, Национальная служба здоровья Украины - это финансовый партнер медицинских учреждений. Она заказывает и оплачивает медицинские услуги и лекарственные средства по программе медицинских гарантий. В 2018 году произошел переход на новую систему финансирования учреждений первички, а в 2019 году - амбулаторная и стационарная специализированная помощь. Деятельность НСЗУ координируется правительством.

Как сообщала "Страна", вызванный по звонку на форум Порошенко мэр Филатов допустил оговорку, сказав о том, что школы и больницы "не должны ходить к нему с протянутыми ногами".

Ранее в Минздраве предупредили о рассылке фейковых указаний в больницы и облздравы.

Также стало известно, что с января больницами Украины будут управлять два директора - генеральный и медицинский.