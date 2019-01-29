Сегодня, 29 января, на съезде форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" произошел конфуз. В конце мероприятия, на котором Петр Порошенко объявил по своем выдвижении на второй президентский срок, организаторы показали фильм. В титрах ленты была указана неправильная дата боя под Крутами не 1918 год, а 1919.

Отметим, что Круты - это история гибели украинских студентов, которых бросили защищать столицу. Они погибли, не задержав продвижение красных.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на форум Порошенко пришла популярная рэперша Alyona Alyona в оранжевой толстовке.

Также мы писали о том, что Порошенко объявил о своем походе в президенты в мятом пиджаке.