Лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута официально стал кандидатом на пост президента Украины на выборах 31 марта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение о регистрации Сергея Таруты кандидатом в президенты было принято на заседании ЦИК Украины во вторник. Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 23 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы - За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты шоумен Владимир Зеленский, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Ранее "Страна" писала о том, что Богословская принесла в ЦИК черный пакет с 2,5 миллионами налички и заявила, что хочет показать простым людям, как это выглядит.

Также мы сообщали, что В НАПК нашли ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты.