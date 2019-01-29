Наблюдатели ЕС в Мариуполе первым делом заметили вопиющее нарушение ПДД на трассе
На одном из участков дороги на Мариуполь наблюдатели ЕС заметили водителей, которые ехали по обоим полосам трассы, объезжая ямы. Видео опубликовал пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
"Вождение по левой стороне. В Соединенном Королевстве? Нет! Это главная дорога в Мариуполь и первое, что заметила миссия ЕС по установлению фактов в регионе Азовского моря", - говорится на его Фейсбук-странице.
В Европе водители придерживаются строго правой полосы и выезжают на другую только для совершения маневров. Это и могло вызвать замешательство наблюдателей ЕС. "Дорожное видео" стало их первым наблюдением в качестве мониторинговой миссии в регионе.
Видео: facebook.com/david.stulik.1
Как сообщала "Страна", в Мариуполе объявили о поимке шпиона. Правоохранители зафиксировали сбыт амфетамина, а также передачу 600 долларов США "залегендированному сотруднику следственных органов"
Напомним, что вертолет с главами МИД пяти стран не долетел до Мариуполя.