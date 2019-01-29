На одном из участков дороги на Мариуполь наблюдатели ЕС заметили водителей, которые ехали по обоим полосам трассы, объезжая ямы. Видео опубликовал пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

"Вождение по левой стороне. В Соединенном Королевстве? Нет! Это главная дорога в Мариуполь и первое, что заметила миссия ЕС по установлению фактов в регионе Азовского моря", - говорится на его Фейсбук-странице.

В Европе водители придерживаются строго правой полосы и выезжают на другую только для совершения маневров. Это и могло вызвать замешательство наблюдателей ЕС. "Дорожное видео" стало их первым наблюдением в качестве мониторинговой миссии в регионе.

Видео: facebook.com/david.stulik.1

Как сообщала "Страна", в Мариуполе объявили о поимке шпиона. Правоохранители зафиксировали сбыт амфетамина, а также передачу 600 долларов США "залегендированному сотруднику следственных органов"

Напомним, что вертолет с главами МИД пяти стран не долетел до Мариуполя.