Эпатажная украинская рэперша Alyona Alyona, которая в декабре презентовала новый клип на песню "Залишаю свій дім", появилась на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого действующий президент Петр Порошенко заявил, что он баллотируется на второй срок. Фото Алены на своей странице в Twitter опубликовал журналист Сергей Андрушко.

Отметим, что настоящее имя 27-летней вокалистки - Алена Савраненко, параллельно с музыкой она занималась педагогической деятельностью, отработав 4 года воспитателем в детском саду. Русскоязычное интернет-издание Meduza включило клип на песню "Відчиняй" в список лучших песен и клипов недели, отметив, что Алёна "читает рэп лучше, чем большинство российских (или украинских) эмси".

Ее видео-песни на YouTube уже побили рекорды просмотров и полюбились украинской молодежи.

Фото: twitter.com/S_Andrushko

Впрочем, рэп-исполнительница на форуме не выступала. Открыл форум своей песней певец Тарас Чубай, а в зале из представителей украинской культуры можно было также увидеть писателя Леся Подервянского.

Как сообщала "Страна", на форуме Порошенко также показали видеосообщение травмированного в Австрии виталия Кличко.

Также стало известно, что на форум Порошенко привели его подросших внуков - Петю-младшего и Лизу.

Напомним, журналистов "Страны" не пустили на форум Порошенко, однако мы все равно ведем онлайн-трансляцию мероприятия, которое в интернете уже успели окрестить "Петя-пати".