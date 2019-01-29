Мэр Днепра Борис Филатов сделал оговорку, выступая на форуме "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", во время которого действующий президент Петр Порошенко заявил, что он баллотируется на второй срок.

Свою анонсированную накануне в соцсети речь градоначальник посвятил проблемам децентрализации больших городов. Отвесив президенту Порошенко несколько неприкрытых реверансов, Филатов рассказал о пробелах децентрализации, пожаловавшись, что чиновники Минфина постоянно пытаются лезть в карман мегаполиса, особенно перед принятием каждого бюджета.

Борис Филатов призвал как можно скорее принять кодекс о местном самоуправлении, который даст право крупным городам делегировать полномочия и деньги громадам микрорайонов.

"Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими и спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутыми ногами",- сказал Филатов и тут же поправил оговорку - руками - и сам заметил, что это была оговорка по Фрейду.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ закрыло дело против мэра Днепра Филатова, заявив, что незаконного обогащения не было.

Также мы сообщали, что Филатов пожаловался, что жители Днепра воруют мусорные баки, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы.