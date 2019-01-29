Сегодня, 29 января, суд Москвы арестовал подозреваемого в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом сообщает РИА Новости.

Денис Чуприков проведет под стражей два месяца. В суде он отказался говорить, что признает свою вину, и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уроженец Феодосии Денис Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина. Ему вменяют п. а ч. 2 ст. 164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую ценность), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Полотно "Ай-Петри. Крым" оценивается под миллион долларов (66 миллионов рублей).

Ранее "Страна" сообщала, что похититель картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" сознался в преступлении. Также появилось видео допроса подозреваемого в краже картины.